Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в телеграмме.

"Впереди еще много работы. Мы и дальше будем шаг за шагом освободить родную землю.

Херсонщина – это Украина!!!” – говорится в тексте пресс-службы.

Напомним: на Юге уже освобожден 41 населенный пункт, а украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, которые заменяли оккупанты. Об этом 10 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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