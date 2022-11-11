30 км от Херсона. Воины ВСУ подняли сине-желтый флаг над Благодатным
Защитники из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка зашли в село Благодатное Херсонской области, теперь там развевается украинский флаг
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в телеграмме.
"Впереди еще много работы. Мы и дальше будем шаг за шагом освободить родную землю.
Херсонщина – это Украина!!!” – говорится в тексте пресс-службы.
- Напомним: на Юге уже освобожден 41 населенный пункт, а украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, которые заменяли оккупанты. Об этом 10 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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