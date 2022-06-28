30 июня Украина начнет экспортировать электроэнергию в Европу

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Первоначально общая мощность торговли будет установлена на уровне 100 МВт. Объемы будут увеличиваться постепенно после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему.

Как отметил Герман Галущенко, технически наша энергосистема уже сейчас может обеспечить до 1690 МВт мощности для экспорта. После осуществления дополнительных технических мероприятий пропускная способность по продаже электроэнергии за границу может возрасти до 4-5 ГВт.

Все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле электроэнергией благодаря прозрачным аукционам.

"Постепенное увеличение экспорта электроэнергии, - сказал министр, - будет приносить нашему энергорынку средства, необходимые для стабилизации его финансового состояния. Европейские страны, в свою очередь, получат возможность обеспечить более стабильное энергоснабжение и, что самое важное, заместить российские энергоресурсы".

"Вышки Бойко" враг использовал в военных целях, - эксперт по энергетике Гончар

С 4 июня Украина начала поставки электроэнергии в Молдову. Энергоатом заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb