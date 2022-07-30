30 июля из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд во Львов
Сегодня, 30 июля, из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что бесплатный эвакуационный поезд будет подан на станцию в Покровске 30 июля в 16:30 – 234/233. Покровск – Днепр – Львов
Как сообщают в Укрзализныце, в расписании возможны изменения.
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