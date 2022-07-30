30 июля из Покровска отправится бесплатный эвакуационный поезд во Львов

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что бесплатный эвакуационный поезд будет подан на станцию в Покровске 30 июля в 16:30 – 234/233. Покровск – Днепр – Львов

Как сообщают в Укрзализныце, в расписании возможны изменения.

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