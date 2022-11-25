30 долларов за баррель – вполне правильное предложение за российскую нефть, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский участникам международного симпозиума "Европейская идея".

"В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов начала уменьшаться. А должна полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. В Европе и в мире уже начали говорить о внедрении прайскепов, то есть принудительное ограничение цены российской нефти. И звучат слова об уровне якобы в 60 или 70 долларов. Бесспорно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил польских и балтийских коллег за их предложения и предложил свое видение цены на российскую нефть.

"Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается. Сейчас время, чтобы обеспечить и такое достижение Европы. И на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием", – заверил президент.

Зеленский отметил энергетическую безопасность Европы: "Итак, и ценовая безопасность теперь будет базироваться прежде всего на сотрудничестве и солидарности между европейцами и на европейских энергетических правилах".