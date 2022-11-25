30 долларов за баррель – вполне правильное предложение за российскую нефть, - Зеленский
Зеленский назвал "поддавками" идею об ограничении цены на нефть РФ в $70, а вмемто этого предложил - $30 за баррель
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский участникам международного симпозиума "Европейская идея".
"В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов начала уменьшаться. А должна полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. В Европе и в мире уже начали говорить о внедрении прайскепов, то есть принудительное ограничение цены российской нефти. И звучат слова об уровне якобы в 60 или 70 долларов. Бесспорно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил польских и балтийских коллег за их предложения и предложил свое видение цены на российскую нефть.
"Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением, и я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается. Сейчас время, чтобы обеспечить и такое достижение Европы. И на основе этого и других подобных достижений ни один из потенциальных врагов Европы больше не сможет шантажировать наш континент энергетическим оружием", – заверил президент.
Зеленский отметил энергетическую безопасность Европы: "Итак, и ценовая безопасность теперь будет базироваться прежде всего на сотрудничестве и солидарности между европейцами и на европейских энергетических правилах".
- По сообщению Bloomberg, за две недели до вступления санкций в силу Европейского Союза Россия уже потеряла более 90% своего рынка нефти в северных странах блока, которые ранее являлись основой поставок из балтийских и арктических терминалов.
- Сегодня также стало известно, что Еврокомиссия разработала проект регламента, в котором предлагается установить верхний лимит цен на газ во избежание рекордно высоких цен.
- G7 и ЕС планируют согласовать договоренность об ограничении цен на российскую нефть в районе $60-70 за баррель в среду, 23 ноября.
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