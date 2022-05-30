30 боевых самолетов Китая вошли в воздушное пространство Тайваня
Тайвань заявил о самом большом вторжении ВВС Китая в его зону ПВО с января
Об этом сообщает Reuters.
Тайвань сообщил о самом большом вторжении ВВС Китая в его зону ПВО с января. Министерство обороны острова заявило, что в ответ на воздух поднялись тайваньские истребители.
В релизе минобороны Тайваня указано, что среди самолетов-нарушителей было два — дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.
Отмечено также, что последние два года Тайвань постоянно информировал о неоднократных боевых полетах китайских ВВС вблизи острова. Целью этих демонстрационных полетов Тайвань считает попытки измотать силы ПВО острова и проверить их реакцию.
По сообщению тайваньского министерства, последнее китайское вторжение совершили 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное