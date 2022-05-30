30 боевых самолетов Китая вошли в воздушное пространство Тайваня

Об этом сообщает Reuters.

Тайвань сообщил о самом большом вторжении ВВС Китая в его зону ПВО с января. Министерство обороны острова заявило, что в ответ на воздух поднялись тайваньские истребители.

В релизе минобороны Тайваня указано, что среди самолетов-нарушителей было два — дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8.

Отмечено также, что последние два года Тайвань постоянно информировал о неоднократных боевых полетах китайских ВВС вблизи острова. Целью этих демонстрационных полетов Тайвань считает попытки измотать силы ПВО острова и проверить их реакцию.

По сообщению тайваньского министерства, последнее китайское вторжение совершили 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочные самолеты.

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