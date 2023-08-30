3-я ОШБр продвигается к югу от Бахмута, - Жорин о деталях боев
3-я штурмовая бригада выбивает врага из лесополос вблизи населенного пункта Андреевка у Бахмута, чтобы получить полный контроль над этим населенным пунктом
Об этом в эфире Еспресо сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
"Наша третья штурмовая бригада имеет приказ на продвижение вперед и воплощает его в жизнь. Сейчас мы выбиваем врага из лесополос вблизи населенного пункта Андреевка, чтобы со временем получить полный контроль над этим населенным пунктом", - рассказал он.
Жорин добавил, что враг на этом направлении почти не может пользоваться бронированной техникой даже для подвоза личного состава.
"Мы все ее уничтожаем, как только она появляется на горизонте. За позиции россияне держатся, пытаются оказывать сопротивление. Такого, чтобы он покидал позиции, убегал, сдавался в плен, сейчас нет. Это связано с тем, что перекидывают более или менее свежие резервы, которые могут держаться, но нас это не останавливает. Со всем тем мы понемногу продвигаемся и контроль над лесополосами получаем", - подытожил заместитель командира.
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