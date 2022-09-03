3-й армейский корпус армии РФ укомплектован на две трети от штатного состава, – военный эксперт Рябых
Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что противник, формируя 3-й корпус, планировал его использовать для усиления армии РФ по отдельным направлениям, но теперь речь идет о замещении утраченной техники и личного состава
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"За три месяца от начала формирования 3-го армейского корпуса до сих пор он неукомплектован. В настоящее время в корпусе заполнены только две трети штатных клеток, не хватает личного состава и боеспособной техники. Россияне вынуждены в условиях, когда корпус еще окончательно не был сформирован, соответственно , не было проведено боевое согласование, начать скорое перебрасывание этого корпуса", - пояснил военный эксперт.
Валерий Рябых считает, что противник, формируя 3-й корпус, планировал использовать его в составе штатных единиц, чтобы существенно повышать их эффективность.
"А сейчас, по меньшей мере, корпус перебрасывается на два направления да еще по подразделениям, к тому же противник вынужден был это делать в условиях повышенной активности ВСУ. И теперь речь не идет об усилении российской армии на отдельных направлениях, а о замещении утраченной техники и личного состава", - заметил Рябых.
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