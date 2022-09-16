3-й армейский корпус армии РФ разбирают на отдельные подразделения по разным направлениям, - полковник ВСУ Селезнев
Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник ВСУ отметил, что обычно объединения такого уровня, как 3-й армейский корпус, используются в комплексе, а здесь его начинают разбирать на элементы и использовать на разных участках фронта
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Насколько мне известно, 2 батальонно-тактические группы (БТГ) 3-го армейского корпуса стратегического резерва находятся на севере временно оккупированного Крыма. Большая часть этих подразделений сейчас дислоцируется на юге Запорожской области, это и Мелитополь, и Токмак, и дальше севернее в сторону городков Пологи и Гуляйполе. Также несколько подразделений есть в Донецкой области, но начали ли они выполнять боевые задания, сейчас не готов сказать", - рассказал полковник ВСУ.
Владислав Селезнев объяснил, что довольно трудно отслеживать передвижение 3-го корпуса стратегического резерва из-за того, что его постоянно разбирают на меньшие составляющие, поэтому крайне трудно следить за переброской отдельных БТГ .
"Обычно такого уровня объединения, как 3-й армейский корпус, используются в комплексе, а здесь его начинают разбирать на элементы и использовать на разных участках фронта, то есть теряется фактор общего руководства на фоне того, что у них не все хорошо со связью. Думаю, что не будет много пользы от действий отдельных подразделений 3-го армейского корпуса для российской оккупационной армии", - отметил Селезнев.
- 18 августа Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, сообщал, что оперативный резерв стратегического уровня российской армии, так называемый третий армейский корпус, имеет до 4 тысяч единиц техники и соответствующий личный состав.
- 25 августа Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник Вооруженных сил Украины, отметил, что нас ожидает серьезное оживление боевых действий, 3-й армейский корпус РФ перемещают из Подмосковья.
- 1 сентября директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что возможностей 3-го армейского корпуса армии РФ не будет достаточно, чтобы изменить ситуацию на фронте
- Также военный эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал, что 3-й армейский корпус армии РФ укомплектован на две трети от штатного состава.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.84
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.76
- Актуальное
- Важное