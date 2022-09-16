Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Насколько мне известно, 2 батальонно-тактические группы (БТГ) 3-го армейского корпуса стратегического резерва находятся на севере временно оккупированного Крыма. Большая часть этих подразделений сейчас дислоцируется на юге Запорожской области, это и Мелитополь, и Токмак, и дальше севернее в сторону городков Пологи и Гуляйполе. Также несколько подразделений есть в Донецкой области, но начали ли они выполнять боевые задания, сейчас не готов сказать", - рассказал полковник ВСУ.



Владислав Селезнев объяснил, что довольно трудно отслеживать передвижение 3-го корпуса стратегического резерва из-за того, что его постоянно разбирают на меньшие составляющие, поэтому крайне трудно следить за переброской отдельных БТГ .



"Обычно такого уровня объединения, как 3-й армейский корпус, используются в комплексе, а здесь его начинают разбирать на элементы и использовать на разных участках фронта, то есть теряется фактор общего руководства на фоне того, что у них не все хорошо со связью. Думаю, что не будет много пользы от действий отдельных подразделений 3-го армейского корпуса для российской оккупационной армии", - отметил Селезнев.

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