3 погибших, 5 пострадавших: в Харькове после обстрела оккупантами загорелся рынок
В Харькове после обстрела российскими оккупантами загорелся местный рынок, есть погибшие
Об этом сообщают на официальном Telegram-канале ГСЧС.
По предварительной информации, 16 марта в результате обстрелов российскими оккупантами на территории торговых павильонов местного рынка возник пожар.
Ее площадь составляла около 3 тыс. 600 м кв.
В результате обстрела погибли 3 человека. Еще 5 человек получили ранения.
По информации ГСЧС, в 16:20 пожар на территории рынка был ликвидирован.
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