3 погибших, 5 пострадавших: в Харькове после обстрела оккупантами загорелся рынок

Об этом сообщают на официальном Telegram-канале ГСЧС.



По предварительной информации, 16 марта в результате обстрелов российскими оккупантами на территории торговых павильонов местного рынка возник пожар.

Ее площадь составляла около 3 тыс. 600 м кв.



В результате обстрела погибли 3 человека. Еще 5 человек получили ранения.

По информации ГСЧС, в 16:20 пожар на территории рынка был ликвидирован.

Взрывы на Оболони - снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, есть погибший.

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