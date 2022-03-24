3 погибших, 13 раненых: на Николаевщине оккупанты обстреляли мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей Снигиревской громады
В Николаевской области российские захватчики обстреляли "Смерчами" мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снегиревской громады, есть пострадавшие
Об этом сообщили на официальной странице Баштанского городского совета в Facebook.
Как стало известно, российские оккупанты обстреляли "Смерчами" мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской громады.
В результате вражеской атаки три человека погибли, 13 получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии.
Повреждены здания, их количество уточняется.
Баштанский городской совет напоминает, что их штаб работает ежедневно в усиленном режиме.
- Николаевщина налаживает экономику, готовится к посевной, но обстрелы еще продолжаются , - председатель ОВА
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 32.2Продажа 33
- Актуальное
- Важное