3 погибших, 13 раненых: на Николаевщине оккупанты обстреляли мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей Снигиревской громады

Об этом сообщили на официальной странице Баштанского городского совета в Facebook.



Как стало известно, российские оккупанты обстреляли "Смерчами" мирных жителей села Явкино и эвакуированных жителей из Снигиревской громады.



В результате вражеской атаки три человека погибли, 13 получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии.



Повреждены здания, их количество уточняется.



Баштанский городской совет напоминает, что их штаб работает ежедневно в усиленном режиме.

Николаевщина налаживает экономику, готовится к посевной, но обстрелы еще продолжаются , - председатель ОВА