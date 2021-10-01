3 октября в Киеве могут ограничить работу метро

Об этом сообщила пресс служба КГГА в Telegram.



На НСК "Олимпийский" в 19:30 начнется матч между командами "Динамо" - "Шахтер".



Возможно ограничение (закрытии) на вход станции "Олимпийская" перед началом матча и после игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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