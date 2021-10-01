3 октября в Киеве могут ограничить работу метро
Вечером 3 октября возможно ограничение на трех станциях киевского метро за футбольного матча
Об этом сообщила пресс служба КГГА в Telegram.
На НСК "Олимпийский" в 19:30 начнется матч между командами "Динамо" - "Шахтер".
Возможно ограничение (закрытии) на вход станции "Олимпийская" перед началом матча и после игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное