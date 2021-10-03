3 октября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В штабе ООС отметили, что наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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