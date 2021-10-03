3 октября на фронте: российские оккупанты совершили два обстрела
В воскресенье, 3 октября, на Донбассе российские оккупационные войска дважды нарушили режимы "тишины"
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
В штабе ООС отметили, что наши защитники открывали огонь и заставили противника прекратить огневую активность.
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