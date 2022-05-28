3 миллиона украинских беженцев из соседних с Украиной государств выезжают дальше в Европу, - ООН

Об этом пишет TRT World.

Организация Объединенных Наций заявила, что из более 6,6 миллионов украинских беженцев, выехавших в соседние страны, 2,9 миллионов переехали в другие европейские страны.

"По последним данным, которые у нас есть... 2,9 миллиона беженцев выехали за пределы соседних с Украиной стран", - сказала спикер УВКБ ООН Шабиа Манту на брифинге в Женеве.

По данным ведомства, всего после российского вторжения из страны уехали 6 659 220 украинцев. Из них более 3,5 миллионов отправились в Польшу. Около 100 000 беженцев ежедневно прибывали в польскую границу в начале марта, но в течение мая их количество уменьшилось до 20 000.

Более 1,1 млн человек зарегистрировались в Польше и получили государственный идентификационный номер, который дает им доступ к государственным услугам. Около 94% зарегистрированных женщин и детей.

"Мы также наблюдали больше "маятниковых" движений, когда люди ездят туда-сюда через границу с Украиной по разным причинам, включая посещение семей, проверку их имущества или возвращение на работу. Однако Польша ожидает и дальше принимать значительное количество беженцев, учитывая значительное внутреннее перемещение , продолжающиеся в Украине массовые разрушения и военные действия", – сказала пресс-секретарь УВКБ ООН Ольга Саррадо.

Вернувшись из-за границы, украинцы сравнили жизнь там и на Родине.

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