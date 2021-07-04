3 июля на фронте: со стороны россиян - 14 обстрелов вблизи 10 украинских городов, поселков и сел
За прошедшие сутки, 3 июля 2021 года, на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Оккупанты вели огонь по позициям защитников Украины вблизи 10 населенных пунктов, передает Еспресо.TV .
Места обстрелов приводятся в утренней фронтовой сводке:
Невельское - вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра,
Чермалык - оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов,
Опытное - противник обстреливал наши позиции из противотанковых ракетных комплексов,
Золотое-4 - российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы,
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Новотошковское - враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия,
Светлодарск - оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,
Пески - российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,
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Водяное - оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия,
Екатериновка - враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,
Авдеевка - противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Согласно официальным данным, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь", - уверяет пресс-служба ООС.
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