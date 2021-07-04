3 июля на фронте: со стороны россиян - 14 обстрелов вблизи 10 украинских городов, поселков и сел

Оккупанты вели огонь по позициям защитников Украины вблизи 10 населенных пунктов, передает Еспресо.TV .



Места обстрелов приводятся в утренней фронтовой сводке:



Невельское - вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра,



Чермалык - оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов,



Опытное - противник обстреливал наши позиции из противотанковых ракетных комплексов,



Золотое-4 - российские наемники трижды применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы,



Читайте также: Виталий Портников: Путин хочет "отменить" украинцев и Украину



Новотошковское - враг осуществлял обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия,



Светлодарск - оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,



Пески - российско-оккупационные войска обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,



Читайте также: 10 очень своевременных теперь мыслей Степана Бандеры



Водяное - оккупанты открывали огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия,



Екатериновка - враг применял станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,



Авдеевка - противник вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.



Согласно официальным данным, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.



"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь", - уверяет пресс-служба ООС.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb