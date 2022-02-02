3 февраля в Украину придут снег, дождь и порывистый ветер, – синоптик Наталья Диденко
Украину 3 февраля накроют осадки, ветер, морозы и гололедица
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .
В западных и северных областях будет идти снег, а в Николаевской, Днепропетровщине, Запорожье, Луганщине, Донбассе и в Крыму - мокрый снег и дождь.
В Центре и Одесской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях осадков не будет.
Наталья Диденко предупреждает об гололеде на дорогах.
В западных и северных регионах Украины следует ожидать порывистого северо-западного ветра.
Температура воздуха составит -3...+2°C, а на Юге и Востоке - +2...+6°C.
В Киеве 3 февраля будет снежная погода, на дорогах будет держаться гололедица. Также синоптик прогнозирует порывистый северо-западный ветер. В ночь на 3 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-5°C. Днем она поднимется до -2...+1°C.
Самыми холодными станут ночи на 4 и 5 февраля. Температура воздуха снизится до -5...-13°C, однако впоследствии поднимется до 0°C.
Наталья Диденко прогнозирует преимущественно облачную с прыжком к ночным морозам 4 и 5 февраля, однако не очень холодную погоду.
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