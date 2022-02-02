3 февраля в Украину придут снег, дождь и порывистый ветер, – синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



В западных и северных областях будет идти снег, а в Николаевской, Днепропетровщине, Запорожье, Луганщине, Донбассе и в Крыму - мокрый снег и дождь.



В Центре и Одесской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях осадков не будет.



Наталья Диденко предупреждает об гололеде на дорогах.



В западных и северных регионах Украины следует ожидать порывистого северо-западного ветра.



Температура воздуха составит -3...+2°C, а на Юге и Востоке - +2...+6°C.



В Киеве 3 февраля будет снежная погода, на дорогах будет держаться гололедица. Также синоптик прогнозирует порывистый северо-западный ветер. В ночь на 3 февраля температура воздуха будет колебаться в пределах -2...-5°C. Днем она поднимется до -2...+1°C.



Самыми холодными станут ночи на 4 и 5 февраля. Температура воздуха снизится до -5...-13°C, однако впоследствии поднимется до 0°C.



Наталья Диденко прогнозирует преимущественно облачную с прыжком к ночным морозам 4 и 5 февраля, однако не очень холодную погоду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb