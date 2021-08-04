3 августа в зоне ООС зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня
В течение 3 августа на фронте зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских войск
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Возле Золотого-4 росийьки войска обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.
В направлении Светлодарске оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Луганского противник стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино российские войска обстреливали позиции ОС из минометов 82-го калибра.
У Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В направлении Водяного, что у Донецка, россияне применяли минометы 82-го калибра.
В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов.
На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.
В районе майорских враг дистанционно минировал территории запрещенными минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди украинского войска нет.
С начала сегодняшних суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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