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3 августа в зоне ООС зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня

4 августа, 2021 среда
07:52
война с Россией

В течение 3 августа на фронте зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских войск

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Возле Золотого-4 росийьки войска обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В направлении Светлодарске оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Луганского противник стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино российские войска обстреливали позиции ОС из минометов 82-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Водяного, что у Донецка, россияне применяли минометы 82-го калибра.

В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов.

На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

В районе майорских враг дистанционно минировал территории запрещенными минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинского войска нет.

С начала сегодняшних суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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обстрелы
ООС
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