3 августа в зоне ООС зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Возле Золотого-4 росийьки войска обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.



В направлении Светлодарске оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



Вблизи Луганского противник стрелял из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.



Неподалеку Широкино российские войска обстреливали позиции ОС из минометов 82-го калибра.



У Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



В направлении Водяного, что у Донецка, россияне применяли минометы 82-го калибра.



В сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов.



На Луганщине ВСУ зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.



В районе майорских враг дистанционно минировал территории запрещенными минами ПОМ-2.



Боевых потерь среди украинского войска нет.



С начала сегодняшних суток, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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