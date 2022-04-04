3 апреля в Венгрию прибыло 10 тысяч беженцев из Украины, - полиция
За прошедшие сутки, 3 апреля, в Венгрию приехали 1036 украинских беженцев, среди которых 262 ребенка
Об этом сообщает Hungary Today со ссылкой на штаб Национальной полиции.
Венгерско-украинскую границу пересекли 4 519 человек. Еще 5117 вынужденно переселенных украинцев прибыли из Румынии.
Временное удостоверение получили 725 человек. Оно будет действовать 30 дней, за это время следует связаться с местным иммиграционным офисом вблизи своего места жительства, чтобы подать заявление на получение постоянных документов.
Беженцев, прибывших поездами на железнодорожную станцию "Kőbánya felő" в Будапеште, автобусом доставили в спортивно-массовый центр, который служит гуманитарным транзитным пунктом.
Офис муниципальных властей Будапешта сообщил, что сотрудники транзитного центра помогли более 500 беженцам, устроив 70 из них на ночь.
- По состоянию на 4 апреля в Грецию прибыло 16 730 беженцев из Украины, 5 117 из них – несовершеннолетние.
- Словения предоставила временную защиту около 1% из 8 тыс. подавших заявления украинских беженцев.
- Более 11 тысяч украинских беженцев нашли убежище в Хорватии.
- В Литве зарегистрировали около 40 тыс. беженцев из Украины с начала полномасштабной войны.
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