3 апреля из опасных зон эвакуированы 2 694 человека, - Ирина Верещук
Министр реинтеграции доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за 3 апреля, в частности, что всего за сегодня эвакуированы 2 694 человек
Об этом сообщила Ирина Верещук.
"Всего за сегодня эвакуировано 2 694 человек. Из Мариуполя и Бердянска в Запорожье - 469 человек. 10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку. Удалось пройти блокпосты колонне автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными - 350 человек из Мариуполя и Бердянска. В город Мангуш – 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они завтра продолжили движение в Мариуполь. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области – 1 467 человек", – написала Верещук.
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