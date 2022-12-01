3-4 декабря во Львове "Via Carpatia-2022" состоится под названием "Культура: испытание войной"

Организаторами запланированы дискуссионные панели, транслируемые в прямом эфире телеканала Еспресо. Среди обсуждаемых главных тем - потенциал культуры для моральной устойчивости общества, возможности продвижения культуры в мире сегодня, сохранение наследия в условиях войны. Участниками форума будут украинские интеллектуалы, политики, общественные деятели и художники.

Суббота, 3 декабря 2022 года

11:10 - 12:00

Потенциал культуры для нравственной устойчивости общества

Николай Княжицкий, Ростислав Лужецкий, Ростислав Держипольский, Мария Маковничук

12.10 - 13:00

Возможности продвижения культуры в мире сегодня

Богдан Тихолоз, Галина Крук, Ирина Цилык, Соломия Боршош

Воскресенье, 4 декабря 2022 года

12:10 - 13:00

Сохранение наследия в условиях войны

Эльмира Аблялимова, Ольга Сало, Леонид Финберг, Анатолий Хромов.

Традиционно будет вручена премия Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов". В этом году награждение проведут 4 декабря, во Львове, в Доме Франко. Организаторы уверены: это символично.

"Нынешнее вручение премии имени Станислава Винценза во Львове в Доме Франко не случайно. Первый памятник поэту в мире поставил Станислав Винценз в Слободе-Рунгурской у нынешней Ивано-Франковской области возле своего дома. И написал "Верю в силу духа". Это действительно , вдохновляет и служит особым примером в сложные времена испытаний", – рассказал инициатор Форума Via Carpatia – Николай Княжицкий.

Цель премии – почтить работу в пользу общества в гуманитарном поле.

В этом году премию получит волонтер добровольца, парамедикиня, командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская "Тайра".

В рамках формы также состоится презентация украинского перевода книги Станислава Винценза "Диалоги с советами", которую автор написал после Второй Мировой войны в эмиграции. Он воспроизвел и осмыслил свой опыт в 1939 - 1941 годах - приход "советов", свой арест как представителя "классового врага", освобождение из заключения в Станиславове (современный Ивано-Франковск), бегство через границу в Венгрию, военные скитания. Книга переведена львовским переводчиком Олесем Герасимом – актуальна для нашего настоящего.

Чтобы посетить мероприятие, подтвердите участие, используя регистрационную форму, ссылку на нее в первом комментарии.

Форум Центральной и Восточной Европы "Via Carpatia-2022" организуют Всеукраинский демократический форум, ОО "Верховина – цветок Карпат", Дом Франко во Львове, телеканал Еспресо.