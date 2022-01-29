29 января на фронте не зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины"
29 января на Донбассе российские оккупационные войска ни разу не нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - заявили в штабе ООС.
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