29 стран будут представлены на "Крымской платформе", - Зеленский

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина.30", передает Укринформ .

"Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой в Украину. Свое участие в саммите уже сегодня подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие страны Европейского Союза, Австралия, Новая Зеландия Южная Корея и в целом на сегодня 29 стран. Это не окончательный список всех стран, 23 августа подпишут совместную декларацию о договоренностях и намерениях ", - сообщил Зеленский.



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Он отметил, что "надо забыть, что Украина забудет о Крыме".



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"Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае - когда будет поднимать в Крыму украинский флаг", - сказал президент.