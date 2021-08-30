29% школьных коллективов завершили вакцинацию от коронавируса, - Минобразования

Об этом в эфире Общественного радио сказал начальник ГУ общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.

Принудительной вакцинации для работников школ нет.

"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочный режим и соблюдение социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тыс. Педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тыс. Человек - вакцинированы одной дозой», - рассказывает Кононенко.

В МОН такие показатели считают успешными.



"Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в зеленой зоне", - сказал он.

В Ивано-Франковске премируют учителей , которые к концу лета получат хотя бы одну прививку от коронавируса.