29% школьных коллективов завершили вакцинацию от коронавируса, - Минобразования
В Украине перед 1 сентября вакцинированы от COVID-19 29% коллективов школ
Об этом в эфире Общественного радио сказал начальник ГУ общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко.
Принудительной вакцинации для работников школ нет.
"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочный режим и соблюдение социальной дистанции. По состоянию на 27 августа полностью вакцинированы около 185 тыс. Педагогов - это 29%. И 23% - еще 145,5 тыс. Человек - вакцинированы одной дозой», - рассказывает Кононенко.
В МОН такие показатели считают успешными.
"Законодательство предусматривает, что потребность в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в оранжевой зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно. Сейчас все учебные заведения в зеленой зоне", - сказал он.
- В Ивано-Франковске премируют учителей , которые к концу лета получат хотя бы одну прививку от коронавируса.
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