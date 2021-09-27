Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество 29 сентября - Еспресо покажет спецпроект к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

29 сентября - Еспресо покажет спецпроект к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

27 сентября, 2021 понедельник
18:04
Общество Еспресо

29 сентября на телеканале Еспресо в программе "Большой эфир с Василием Зимой" зрители увидят специальный двухчасовой телевизионный проект к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Вместе с экспертами и общественными деятелями и зрителями журналисты будут рассматривать различные аспекты этого преступления. Почему произошла трагедия и столкновение двух античеловеческих идеологий - нацистской и советской. Как это было? Вспомним о жертвах. Выясним, как подавалась трагедия в советской историографии, как собиралась информация о жертвах, о мемориальных митингах в 70-80 годах ХХ века. Рассмотрим трагедию в историографии независимой Украины.

Отдельная часть проекта будет посвящена вопросу создания мемориала "Бабий Яр". Рассмотрим концепции мемориала, разработанные до 1991 года, и предложения от историков и скульпторов во времена независимой Украины. Обсудим актуальную ситуацию, сложившуюся вокруг мемориала, и попробуем поискать возможные компромиссы в конфликте различных концепций. Вместе с гостями мы будем искать ответы на вопрос: каким должен быть идеальный комплекс в Бабьем Яру и станет ли он международным центром изучения Холокоста?

В рамках спецпроекта мы обсудим, как трагедия Бабьего Яра должна отражаться в современном искусстве и художественной концепции Мемориала, и вспомним самые большие мемориальные комплексы Холокоста в мире (Иерусалим, Варшава, Берлин, Нью-Йорк).

В проекте примут участие:

  • американский советолог Дэвид Саттер;
  • польский журналистка Бьянка Залевская;
  • журналисты Виталий Портников, Антон Борковский, Василий Зима, Лена Чиченина;
  • директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Леонид Финберг;
  • бывший и нынешний руководители украинского института национальной памяти Владимир Вятрович и Антон Дробович;
29 сентября, среда 19:00






 
Читайте также:
25 сентября, 2021 суббота
Илон Маск расстался с певицей Граймс
26 сентября, 2021 воскресенье
Джошуа назвал неожиданную причину поражения от Усика
25 сентября, 2021 суббота
Бурба официально под протокол опроверг все лживые заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены, - Бутусов
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.56
    Покупка 26.56
    Продажа 26.78
  • EUR
    Покупка 31
    Продажа 31.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
27 сентября
18:52
Зеленский
Покушение на Шефира: в УГО заявили, что не усиливали охрану Зеленскому
18:46
В Шепетовке зенитчики отработали уничтожение воздушных целей противника
18:29
МОЗ
Минздрав требует отстранять от работы главврачей за подделку COVID-свидетельств
18:17
госбюджет
Плюсы и минусы проекта госбюджета на 2022. Экспертный опрос
18:10
Pfizer
Pfizer начала новую фазу испытаний таблеток против коронавируса
18:02
PR
кредит
Что такое онлайн кредит
18:02
Нафтогаз
В правительстве назвали имена вновь назначенных исполняющих обязанности членов правления Нафтогаза
17:49
Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Попасной и Новолуганского
17:43
Укрзализница
Укрзализныця начала продажу непрофильных активов: планирует получить минимум 13 млн грн
17:33
Макрон
В Макрона бросили яйцом на выставке в Лионе
17:24
Правительство США предоставит Украине дополнительные $9 млн на систему здравоохранения и развитие экономики
17:17
Наталья Диденко
"Температура воздуха уже бодрит": Наталья Диденко предупредила о ночной прохладе, дождях и туманах
17:15
СБУ разоблачила схему кражи денег иностранцев под видом "инвестиций" в криптовалюту
16:28
Рада
"Слуга народа" и "Европейская Солидарность" возглавляют рейтинг партий на выборах в Раду, - соцопрос
16:22
Усик признался, где хотел бы провести повторный бой с Джошуа
16:21
газ
Поставщики опубликовали октябрьские цены на газ для потребителей: сколько будем платить в отопительный сезон
15:59
В центре Киева ограничат движение транспорта 2-3 октября: список улиц
15:59
права
В удостоверениях водителя появятся новые обозначения: что они будут означать
15:55
доктор
В Китае ограничили аборты без медицинских показаний
15:54
Суркис раскритиковал работу тренера сборной Украины Петракова
15:33
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Антоненко
15:28
вакцина
Министерства через две недели должны отчитаться о вакцинации сотрудников, - Офис президента
15:27
Талибы
Талибы, захватившие Афганистан, запретили бритье бород в парикмахерских
15:23
вакцина
Минздрав предложил список профессий для обязательной COVID-вакцинации
15:15
Джошуа, Хирн и Усик
Промоутер Джошуа рассказал, когда состоится бой-реванш против Усика
15:09
Ирина Венедиктова
Диверcия и теракт: Венедиктова о возможных причинах взрывов на военных складах в Калиновке и Сватово
15:03
Зеленский
Зеленский инициировал изменения в законодательство по защите политзаключенных и их семей
15:02
Свитолина вылетела из топ-5 лучших теннисисток мира
15:00
ПриватБанк
В приложении ПриватБанка произошел технический сбой: часть пользователей лишились доступа
14:52
газ
Венгрия подпишет с "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа: Украина назвала это "экономически необоснованным решением в угоду Кремля"
14:51
деоккупация Крыма
Украинское КБ работало с правительством России относительно объектов в оккупированном Крыму, - СБУ
14:18
Игорь Уманский
У Зеленского планируют зачистить медиарынок накануне выборов, - Уманский
14:13
Александр Усик
Усика признали самым лучшим боксером супертяжелого веса
14:03
В горсовет Николаева будут пускать только вакцинированных или людей с активным ПЦР-тестом, - мэр
13:58
Мирча Луческу
"Динамо" подписало новый контракт с Луческу
13:43
введения спецпропусков для пользования общественным транспортом
"Областные комиссии могут принимать решения о приостановлении": Кузин прокомментировал перспективы ограничения движения транспорта из-за эпидемии
13:43
СБУ заблокировала очередную схему подделки COVID-сертификатов: она работала почти девять месяцев
13:29
Усик объяснил, почему заговорил на украинском перед боем с Джошуа
13:14
Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о якобы "новом фронте" из-за движения Украины в НАТО
13:09
Нафтогаз
Правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначило новое правление
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV