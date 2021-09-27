29 сентября - Еспресо покажет спецпроект к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру

Вместе с экспертами и общественными деятелями и зрителями журналисты будут рассматривать различные аспекты этого преступления. Почему произошла трагедия и столкновение двух античеловеческих идеологий - нацистской и советской. Как это было? Вспомним о жертвах. Выясним, как подавалась трагедия в советской историографии, как собиралась информация о жертвах, о мемориальных митингах в 70-80 годах ХХ века. Рассмотрим трагедию в историографии независимой Украины.



Отдельная часть проекта будет посвящена вопросу создания мемориала "Бабий Яр". Рассмотрим концепции мемориала, разработанные до 1991 года, и предложения от историков и скульпторов во времена независимой Украины. Обсудим актуальную ситуацию, сложившуюся вокруг мемориала, и попробуем поискать возможные компромиссы в конфликте различных концепций. Вместе с гостями мы будем искать ответы на вопрос: каким должен быть идеальный комплекс в Бабьем Яру и станет ли он международным центром изучения Холокоста?



В рамках спецпроекта мы обсудим, как трагедия Бабьего Яра должна отражаться в современном искусстве и художественной концепции Мемориала, и вспомним самые большие мемориальные комплексы Холокоста в мире (Иерусалим, Варшава, Берлин, Нью-Йорк).



В проекте примут участие:

американский советолог Дэвид Саттер;

польский журналистка Бьянка Залевская;

журналисты Виталий Портников, Антон Борковский, Василий Зима, Лена Чиченина;

директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства Леонид Финберг;

бывший и нынешний руководители украинского института национальной памяти Владимир Вятрович и Антон Дробович;

29 сентября, среда 19:00