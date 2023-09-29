29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра

По исторической справке 29 и 30 сентября 41 года прошлого века на том месте расстреляли около 34 000 евреев. Жертвами нацистов стали не только жители Киева, но и искавшие убежища беженцы из оккупированных регионов страны.

Эти убийства продолжались почти более ста недель по вторникам и пятницам.

Под смертный приговор попали не только евреи, но и цыгане, военнопленные, советские активисты, подпольщики, члены Организации украинских националистов, психически больные и нарушители комендантского часа.

На Нюрнбергском процессе в 1946 году, согласно выводам специальной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений за время оккупации Киева, была озвучена приблизительная оценка жертв - около 100 тысяч человек.

Фото: Getty Images

Международная команда исследователей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" определила места массовых расстрелов евреев в Киеве в конце сентября 1941 года. Исследование длилось полтора года. В работе использовалась уникальная технология пространственного 3D-моделирования.

По выводам ученых, первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, находившийся на пересечении современных улиц Киева: Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27-28 сентября 1941 г. произошли расстрелы узников "еврейского отделения" транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Кересинной улице (ныне – ул. Шолуденко).

А вот основным местом расстрела 33771 еврея 29-30 сентября 1941 года стал большой западный отрог Бабьего Яра, а также, вполне вероятно, что расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом.

Это самое известное и задокументированное из этих массовых убийств.

Фото: Getty Images

Решение убить всех евреев в Киеве приняли военный губернатор генерал-майор Курт Эберхард, командующий полицией группы армий "Юг" обергруппенфюрер СС Фридрих Эккельн и командир айнзацгруппы C Отто Раш. Его совершили солдаты Зондеркоманды 4а вместе с полицейскими батальонами СД и СС при поддержке местной полиции. Эта резня была величайшим однократным массовым убийством, за которое нес ответственность нацистский режим и его пособники во время кампании против Советского Союза, и считается величайшей одноразовой резней в истории Холокоста до той конкретной даты, превзойдя лишь Aktion Эрнтефест в ноябре 1943 г. 42 000–43 000 жертв и массовое убийство более 50 000 евреев в Одессе в октябре 1941 г., совершенное румынскими войсками.