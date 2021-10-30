29 октября на фронте: с российской стороны – 19 обстрелов, с украинской – 5 раненых

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за субботу, 30 октября, информирует Еспресо.TV .



Оккупанты и наемники били по украинским позициям поблизости:



Причепиловки - из автоматических станковых гранатометов,



Зайцева - здесь россияне дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие,



Старогнатовки - из стрелкового оружия,



Майорска - враги применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие,



Новотошкивского - вражеский арсенал был таким же, что и неподалеку от Майорска,



Новоселовки - из минометов калибра 82 мм,



Катериновки - враг два раза вел огонь, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие,



Водяного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,



Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



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Кроме того, российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.



Также неподалеку от Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов разных систем.



Также в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



"В результате вражеских действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - отмечает пресс-служба Операции объединенных сил.



По официальным данным, защитники Украины открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.



По состоянию на 7 часов утра 30 октября нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.



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