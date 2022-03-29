29 марта защитники Донбасса отбили 4 атаки врага и уничтожили 17 единиц техники, - штаб ООС

Об этом сообщает Штаб ООС.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одну противотанковую пушку МТ-12 противника", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!

Напомним, в районе Изюма ВСУ сбили российские истребитель-бомбардировщик и беспилотник.

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