29 марта защитники Донбасса отбили 4 атаки врага и уничтожили 17 единиц техники, - штаб ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские воины продолжают защищать нашу землю
Об этом сообщает Штаб ООС.
"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отбиты 4 атаки врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одну противотанковую пушку МТ-12 противника", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!
- Напомним, в районе Изюма ВСУ сбили российские истребитель-бомбардировщик и беспилотник.
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