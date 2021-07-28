29 июля проект "Голос" имеет все шансы закончиться, - Юрчишин

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"На самом деле это будет не съезд партии " Голос ", а профанация. Поскольку от каждой областной организации разрешено присутствовать с правом голоса одному человеку. И так Львов, который имеет более 130 депутатов и 200 членов партии, будет представлять один человек. Профанация будет в том, что, даже позволив присутствовать еще двум лицам без права голоса, перечень присутствующих будет утверждать руководство партии. В новом уставе вообще хотят запретить присутствовать на съезде партии, если такого разрешения нет от руководства. " - пояснил Юрчишин



Юрчишин отметил, что за последнее время произошли изменения для цементирования власти Рудык в партии.



По его словам, было заменено пять руководителей областных организаций партии, которые были в оппозиции к Рудык. Юрчишин уверен, что происходит зачистка нелояльных членов партии.



"Зачистка в партии уже состоялась и завтра состоится финальный аккорд этого действа, который должен превратить партию " Голос " в официальный фан-клуб Киры Рудык. То есть логики в этом съезде нет никакой. Сейчас мы ведем с коллегами консультации относительно того как реагировать на это событие. Но я с вероятностью в 99,9% могу заявить, что Рудык переизберут председателем партии и этим самым закончится существование партии "Голос" как подотчетной своим избирателям ", - добавил Юрчишин.



Юрчишин также отметил, что на съезд партии "Голос" не аккредитовано ни одно СМИ. Что, по его мнению, подтверждает нежелание руководства партии освещать дискуссии, которые пройдут на съезде, даже контролируя список тех, кто будет присутствовать на нем.



На вопрос ведущей о том, какое политическое будущее возможное для партии "Голос", Юрчишин ответил: "Я считаю, что завтра проект " Голос " имеет все шансы закончиться. Надеюсь, что даже те люди, которые прошли многоуровневый отбор Рудык, подумают о своем политическом будущем и поймут, что с таким председателем партии, при котором рейтинг партии снизился вдвое, у них будущего в политике нет. Как политик, вынужден констатировать что партии "Голос" пришел конец".

Напомним, 29 июня председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк заявил , что партия "Голос" планирует провести съезд 29 июля.

16 июня 10 народных депутатов фракции "Голоса" заявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость" из-за недовольства действиями руководства партии и фракции