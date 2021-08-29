29 августа на фронте: русские оккупанты ранили двух украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

Отмечается, что в ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb