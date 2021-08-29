29 августа на фронте: русские оккупанты ранили двух украинских военных
В воскресенье, 29 августа, на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов были ранены два украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов российско-оккупационных войск 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.
Отмечается, что в ответ на вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.
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