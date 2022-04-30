29 апреля в Запорожье нацгвардиец сбил вражеский штурмовик Су-25

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в facebook.



По данным прессслужбы, штурмовик сбил военный, который был на дежурстве. Он использовал советский переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". В НГУ также отметили, что члены экипажа российского самолета погибли.



"Метким выстрелом нацгвардиец отправил на концерт в Кобзон пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" - фермерам на металлолом", - говорится в сообщении.

В течение 30 апреля в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили девять российских атак, уничтожили восемь танков, систему артиллерии, 24 единицы бронетехники, два Су-25 и четыре беспилотника "Орлан-10".