29 апреля в Запорожье нацгвардиец сбил вражеский штурмовик Су-25
29 апреля военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил российский самолет Су-25
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии в facebook.
По данным прессслужбы, штурмовик сбил военный, который был на дежурстве. Он использовал советский переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла". В НГУ также отметили, что члены экипажа российского самолета погибли.
"Метким выстрелом нацгвардиец отправил на концерт в Кобзон пилота "орков", а боевой самолет СУ-25 "Грач" - фермерам на металлолом", - говорится в сообщении.
- В течение 30 апреля в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили девять российских атак, уничтожили восемь танков, систему артиллерии, 24 единицы бронетехники, два Су-25 и четыре беспилотника "Орлан-10".
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