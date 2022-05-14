287 тыс. украинцев сообщили об оккупантах через чатбот еВорог
287 тысяч украинцев воспользовались чатботом еВорог и сообщили Вооруженным силам Украины о дислокации врага
Об этом пишет пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
"Благодаря каждому вашему сообщению о геолокации или действиях оккупантов в чатбот еВорог — ВСУ еще быстрее приближают Украину к победе! В чатбот можно перейти с главного экрана приложения Дия или же по ссылке", - говорится в сообщении.
О результатах работы чатбота писал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, украинцы четко могут определить виды военной техники.
"Российские военные даже не понимают, что постоянно находятся под камерами, и все знают, где они и что делают. И все это благодаря каждому написавшему нам".
Украинцы уже четко отличают виды техники, подробно описывают происходящее и умело делают фото и видео", - сообщил Федоров.
В Минцифре напоминают правила безопасности, фотографировать или снимать видео можно только с безопасного места. После отправки информации в еВорог следует удалить историю сообщений в чате и фото оккупантов из телефона.
- 10 марта в Минцифре создали чатбот в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
- 13 апреля в чатбот еВорог поступила 31 заявка с фото, видео и записями камер наблюдения, где зафиксированы ответственные за военные преступления на Киевщине российские военные.
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