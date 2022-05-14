287 тыс. украинцев сообщили об оккупантах через чатбот еВорог

Об этом пишет пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Благодаря каждому вашему сообщению о геолокации или действиях оккупантов в чатбот еВорог — ВСУ еще быстрее приближают Украину к победе! В чатбот можно перейти с главного экрана приложения Дия или же по ссылке", - говорится в сообщении.

О результатах работы чатбота писал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, украинцы четко могут определить виды военной техники.

"Российские военные даже не понимают, что постоянно находятся под камерами, и все знают, где они и что делают. И все это благодаря каждому написавшему нам".

Украинцы уже четко отличают виды техники, подробно описывают происходящее и умело делают фото и видео", - сообщил Федоров.

В Минцифре напоминают правила безопасности, фотографировать или снимать видео можно только с безопасного места. После отправки информации в еВорог следует удалить историю сообщений в чате и фото оккупантов из телефона.

10 марта в Минцифре создали чатбот в Telegram, с помощью которого украинцы могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

13 апреля в чатбот еВорог поступила 31 заявка с фото, видео и записями камер наблюдения, где зафиксированы ответственные за военные преступления на Киевщине российские военные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb