28 стран подтвердили участие в "Крымской платформе", - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Уже 28 государств подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Еще никогда такое количество государств не собиралась в Украине для проведения подобного мероприятия", - сказал он.



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Кулеба отметил, что Украина ожидает участия ключевых партнеров.



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"Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма", - заявил министр.