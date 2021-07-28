28 стран подтвердили участие в "Крымской платформе", - Кулеба
Участие в первом саммите "Крымской платформы" подтвердили 28 стран
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
"Уже 28 государств подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Еще никогда такое количество государств не собиралась в Украине для проведения подобного мероприятия", - сказал он.
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Кулеба отметил, что Украина ожидает участия ключевых партнеров.
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"Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма", - заявил министр.
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