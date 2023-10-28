28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков
День освобождения Украины от фашистских захватчиков – праздник, который ежегодно 28 октября отмечают украинцы во всем мире. День окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины
История праздника
На территории Украины за время Второй мировой войны произошло несколько знаковых сражений за освобождение Европы от нацизма. В процессе изгнания нацистских оккупантов из Украины силами 4 Украинских фронтов Красной Армии за период с января 1943 по октябрь 1944 гг. был проведен целый ряд наступательных операций.
Абсолютным вытеснением немецких и венгерских войск из западного региона нынешней Украины завершилось изгнание нацистских оккупантов из Украины. Это произошло в результате осуществления советскими соединениями Первого и Четвертого Украинских фронтов Восточно-Карпатской наступательной операции.
Фото: ww2.uinp.gov.ua
27 октября 1944 года наконец был освобожден Ужгород, 28 октября советские войска вышли на современную границу Украины.
Замена термина в названии праздника
Праздник был провозглашен в соответствии с Указом Президента Украины В. Ющенко от 20 октября 2009 года "…с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности Украинского народа во Второй мировой войне…".
Институтом национальной памяти было рекомендовано заменить термин "освобождение от фашистских захватчиков" "изгнанием нацистских оккупантов". В своей рекомендации специалисты отметили, что после 28 октября 1944 года Украина не состоялась как абсолютно свободное государство, она оказалась под советским гнетом, сопровождавшимся массовыми репрессиями, голодомором и т.д.
Во Второй мировой войне погибли более 50 миллионов человек. Украина потеряла в этой войне, включая убитых, умерших от голода и болезней, жертв концлагерей, депортированных, эвакуированных, вынужденных эмигрировать около 14 миллионов человек.
Фото: pon.org.ua
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