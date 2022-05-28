Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация в Facebook.

"Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Оккупанты 25 мая обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив 14 и повредив дома и социальные объекты.

Также оккупанты обстреляли Николаев и область 22 мая, в результате чего 11 человек госпитализировали с ранениями.

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