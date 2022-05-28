28 мая оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева: 1 погибший, 6 травмированных
В результате обстрела жилых кварталов Николаева погиб один человек, по меньшей мере шесть человек получили ранения
Об этом сообщила Николаевская областная государственная администрация в Facebook.
"Как минимум два боеприпаса разорвались во дворах многоэтажек. В результате обстрела повреждено несколько многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
- Оккупанты 25 мая обстреляли Николаевщину, убив человека, ранив 14 и повредив дома и социальные объекты.
- Также оккупанты обстреляли Николаев и область 22 мая, в результате чего 11 человек госпитализировали с ранениями.
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