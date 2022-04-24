28 февраля я уехал из Украины как беженец. Моя 85-летняя мама в Донецке - Бубка

Об этом Бубка сообщил на пресс-конференции, ролик распространил YouTube канал alanews.



"В начале, когда это началось, я был в Киеве. Это случилось в 5 утра. Мне трудно было поверить, что это происходит. Сначала я связался с президентом МОК Бахом. Я получил ответ в 6.30 утра. Я сразу увидел реакцию: через два часа было очень сильное заявление. Мгновенная быстрая реакция и позиция по поводу войны, о вторжении в Украину. Я уехал из Украины 28 февраля как беженец", - сказал 58-летний Сергей Бубка.



По словам Бубки, он добирался поездом во Львов, а позже машиной в Ужгород.



"Я ехал поездом Киев – Львов. Представьте, на три квадратных метра вагона, было 9 детей на верхней полке и 9 взрослых, багаж и все такое. Там у некоторых людей не было еды, я взял немного еды с собой и делился с ними: с детьми и людьми, которые были рядом.Мы ехали 12 часов. После этого мне нужно было еще ехать на машине в Ужгород, чтобы пересечь границу. Я почувствовал себя беженцем, я был готов, знаете, сбросить все и просто сохранить документы для пересечения границы, потому что никогда не знаешь, что может произойти через минуту. Всю свою энергию я потратил на выполнение работы, чтобы спасти жизнь и спасти украинское олимпийское движение. Очень тяжело говорить, очень тяжело говорить", - сказал президент НОК.



Мама Сергея Бубки находится в Донецке.



"Все-таки случившееся похоже на очень плохой сон. То, что мы переживаем, не передать словами. Лично для меня, для моей семьи это очень тяжело. Моей маме 85, она не может двигаться, она не одна – о ее заботится мой старший брат. Он также не может уехать, и вы должны понять – они в Донецке. Это все, что я могу сказать", – рассказал Бубка.





6 апреля министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что за Украину не будут выступать натурализованные российские спортсмены , не осудившие полномасштабную российскую агрессию.

13 апреля украинская легкоатлетка Ольга Саладуха приговорила президента НОК Сергея Бубку за отсутствие четкой позиции после полномасштабного российского вторжения.

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