28 "чрезвычайников" спасли от огня семейное общежитие в Запорожье

Подробности со ссылкой на Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области приводит Еспресо.TV.



Как отмечают спасатели, 2 января в 02:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии семейного типа по ул. Панферова, в Шевченковском районе города.

"Учитывая, что это объект с массовым пребыванием людей, по повышенному номеру вызова выехали 9 единиц техники и 28 человек личного состава", - говорится в сообщении.





















Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что на втором этаже в комнате общего пользования горят домашние вещи и мебель на общей площади 15 м кв. Ликвидация пожара происходила в двух направлениях: первое - спасение людей, которые оказались в задымленной ловушке и одновременно тушили пожар. Так, пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли 28 человек, 5 из которых - дети.

Из-за сильного задымления бойцы ГСЧС работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 02:50 спасатели локализовали пожар, а в 02:57 полностью ликвидировали горение.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.



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