28 членов Совбеза РФ, 154 члена Совфеда, 424 депутата госдумы. Зеленский рассказал о санкциях против высших должностных лиц России
Совет национальной безопасности и обороны Украины применял санкции к 606 физическим лицам, относящимся к руководящей верхушке России
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 сентября.
"28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации России, 424 депутата Госдумы России. Все они ответственны за эту войну, за террор против наших людей. И ни один из них не избежит ответственности – это только вопрос времени. Мы уже сделали часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов ради такой ответственности для них. Продуманно делаем и все другие шаги", — сказал глава государства.
Он также рассказал о важной операции, проведенной Службой безопасности Украины. Она касалась деятельности некоторых подсанкционных лиц на территории государства.
"Я неоднократно отмечал: контрабандистам и криминальным сетям в Украине места не будет. Похоже, некоторые из них не поняли. Что ж, поймут", — заверил Зеленский и пояснил, что должностные лица таможни, которые помогали контрабандистам, в том числе и среди руководителей, отстранены и получат законный ответ на все свои незаконные действия.
"А относительно тех из подсанкционных лиц, у кого еще и обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское, то на основании предложения Службы безопасности Украины и согласно нормам действующего законодательства принял решение о прекращении украинского гражданства этих лиц", — сказал президент.
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