28 августа на фронте: с российской стороны - 18 обстрелов около 10 городов и поселков, с украинской - 10 раненых и травмированных воинов

Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 29 августа, информирует Еспресо.TV .



Враг вел огонь поблизости



Троицкого - из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов.



Авдеевки - здесь россияне и наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры города Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.



"В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.



Читайте также: В ТКГ объяснили, с чем связан трехчасовой обстрел Авдеевки

Красногоровки - вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.



Водяного - оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Майского - из автоматических станковых гранатометов.



"Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Майское с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.



Луганского - оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Невельского - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.



Гранитного - из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.



Читайте также: Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать Зеленскому вопрос о формуле Штайнмайера, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО



Южного - из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

"Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск заставило врага прекратить огневую активность", - уверяет командование.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb