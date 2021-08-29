28 августа на фронте: с российской стороны - 18 обстрелов около 10 городов и поселков, с украинской - 10 раненых и травмированных воинов
За прошедшие сутки, 28 августа 2021 года, со стороны российских оккупантов зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Об этом говорится в утренней фронтовой сводке за 29 августа, информирует Еспресо.TV .
Враг вел огонь поблизости
Троицкого - из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Светлодарска - из станковых противотанковых гранатометов.
Авдеевки - здесь россияне и наемники трижды обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры города Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.
"В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет", - отмечает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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Красногоровки - вооруженные формирования Российской Федерации трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов.
Водяного - оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Майского - из автоматических станковых гранатометов.
"Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Майское с применением автоматического станкового гранатомета. Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский. В результате обстрела повреждено частное домовладение. Указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.
Луганского - оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Невельского - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Гранитного - из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
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Южного - из артиллерийских систем 122-го калибра и сословных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
"Наши воины оказали адекватный ответ на обстрелы российско-оккупационных войск заставило врага прекратить огневую активность", - уверяет командование.
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