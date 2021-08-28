28 августа на фронте: ранены и травмированы 8 украинских военных
В субботу, 28 августа на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов восемь украинских военных получили ранения и боевые травмы
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.
Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Также российские оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.
У населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Водяного, что у Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи Майского российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.
В штабе ООС заверили, что наши воины произвели адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность.
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