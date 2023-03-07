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OPINION

28 арестовичей

7 мартa, 2023 вторник
08:07
Мнение

Когда жена сказала мне, что награждают блоггеров (медалями ГУР) – я поначалу не поверил. Подумал - фейк

А это правда.

Нет, с одной стороны — это классно, как там у Василия Теркина:

Нет ребята, я не гордый,

Не заглядывая в даль

Так скажу: не надо орден,

Я согласен на медаль.

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Действительно, блоггеры неприхотливы.

Это Арестовичу за гранатомет за занавесочкой подполковника дали.

Это Лысому (Кошевому) за вещание в едином марафоне орден вручили. И многим мэрам/перем/и херам тоже.

Ну, нужно же доказать, что мы недалеки от совка.

Где принципом было: наградите непричастных, приказать невиновных.

Ну, хорошо, по медальке и хорошо.

Когда пошел глухой гул в сетях – нам затыкают рот: тихо сидите. Их наградили за участие в ИПСО. Они уничтожали мужество врага

Но когда пошел глухой гул в сетях — нам затыкают рот: тихо сидите.

Их наградили за участие в ИПСО. Они уничтожали мужество врага.

Они сеяли панику.

Вот они — неизвестные герои, ставшие известными. Родина должна знать своих героев.

И вспомнилось мне 28 панфиловцев. Советский тренд героики.

Которые, по версии красной пропаганды толка 41 года, отбили гитлеровцев и отстояли Москву.

А сами все героически пали.

Вот несколько лет назад фильм сняли соответствующий. Чтобы этот миф жил и в головах новых поколений.

Патриотизм в России лелеют на фейках. Потому что вся история о 28 панфиловцах – красивый фейк. Но ведь мы? Мы, гадство, не совок. Зачем нам героизация Арестовича, Подоляка, Ермака?

Патриотизм в России лелеют на фейках. Потому что вся история о 28 панфиловцах – красивый фейк.

Но ведь мы? Мы, гадство, не совок. Зачем нам героизация Арестовича, Подоляка, Ермака?

У нас что – нет героев?

У нас раненым хотя бы по медальке?

Да нет, делают информационный повод по награждению юных арестовичей.

Вот часть общества делает все, чтобы нас считали европейским народом.

А пиарщики из ОП – создают для наивных другую реальность.

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Вот я похвастаюсь.

Меня в сентябре забанил фейсбучек.

Причем я не матерился, не называл соседей иначе как русские или русские.

Чтобы не дать повода мне банить.

Просто рассказывал в блогах об их интересной ментальности, полной болячек и противоречий.

На меня каждый день жаловались ольгинские. Сотнями. Каждый день.

И цукер таки убил мой аккаунт по просьбам хороших русских. Без предупреждения и навсегда.

Вот эту награду я буду нести по жизни.

Это все-таки признание. От врага.

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И оно ничего.

Ну наградили блоггеров. Но захотят ли теперь герои получать награды и ордена?

Ну наградили блоггеров.

Но захотят ли теперь герои получать награды и ордена?

Чтобы потом говорить: у меня и у Ксюхи Манекен одинаковые медали?

Перебор.

PS А мальчики блоггеры таковы, что каждому можно таскать плиту от полкового миномета легко. Да и Подоляк исправен.

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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