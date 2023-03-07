28 арестовичей
Когда жена сказала мне, что награждают блоггеров (медалями ГУР) – я поначалу не поверил. Подумал - фейк
А это правда.
Нет, с одной стороны — это классно, как там у Василия Теркина:
Нет ребята, я не гордый,
Не заглядывая в даль
Так скажу: не надо орден,
Я согласен на медаль.
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Действительно, блоггеры неприхотливы.
Это Арестовичу за гранатомет за занавесочкой подполковника дали.
Это Лысому (Кошевому) за вещание в едином марафоне орден вручили. И многим мэрам/перем/и херам тоже.
Ну, нужно же доказать, что мы недалеки от совка.
Где принципом было: наградите непричастных, приказать невиновных.
Ну, хорошо, по медальке и хорошо.
Когда пошел глухой гул в сетях – нам затыкают рот: тихо сидите. Их наградили за участие в ИПСО. Они уничтожали мужество врага
Но когда пошел глухой гул в сетях — нам затыкают рот: тихо сидите.
Их наградили за участие в ИПСО. Они уничтожали мужество врага.
Они сеяли панику.
Вот они — неизвестные герои, ставшие известными. Родина должна знать своих героев.
И вспомнилось мне 28 панфиловцев. Советский тренд героики.
Которые, по версии красной пропаганды толка 41 года, отбили гитлеровцев и отстояли Москву.
А сами все героически пали.
Вот несколько лет назад фильм сняли соответствующий. Чтобы этот миф жил и в головах новых поколений.
Патриотизм в России лелеют на фейках. Потому что вся история о 28 панфиловцах – красивый фейк. Но ведь мы? Мы, гадство, не совок. Зачем нам героизация Арестовича, Подоляка, Ермака?
Патриотизм в России лелеют на фейках. Потому что вся история о 28 панфиловцах – красивый фейк.
Но ведь мы? Мы, гадство, не совок. Зачем нам героизация Арестовича, Подоляка, Ермака?
У нас что – нет героев?
У нас раненым хотя бы по медальке?
Да нет, делают информационный повод по награждению юных арестовичей.
Вот часть общества делает все, чтобы нас считали европейским народом.
А пиарщики из ОП – создают для наивных другую реальность.
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Вот я похвастаюсь.
Меня в сентябре забанил фейсбучек.
Причем я не матерился, не называл соседей иначе как русские или русские.
Чтобы не дать повода мне банить.
Просто рассказывал в блогах об их интересной ментальности, полной болячек и противоречий.
На меня каждый день жаловались ольгинские. Сотнями. Каждый день.
И цукер таки убил мой аккаунт по просьбам хороших русских. Без предупреждения и навсегда.
Вот эту награду я буду нести по жизни.
Это все-таки признание. От врага.
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И оно ничего.
Ну наградили блоггеров. Но захотят ли теперь герои получать награды и ордена?
Ну наградили блоггеров.
Но захотят ли теперь герои получать награды и ордена?
Чтобы потом говорить: у меня и у Ксюхи Манекен одинаковые медали?
Перебор.
PS А мальчики блоггеры таковы, что каждому можно таскать плиту от полкового миномета легко. Да и Подоляк исправен.
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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