28 апреля возобновится прямое железнодорожное сообщение из Сум в Киев

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.

"Возобновили железнодорожное сообщение в столицу. Без пересадок", - написал он.

По словам Живицкого, поезд №779/780 сообщением Сумы – Киев будет курсировать с 28 апреля ежедневно.

По информации главы ОВА, отправление поезда из Сум – в 07:07, из города Ворожба – в 08:22, из города Конотоп – в 09:38, из города Нежин – в 11:04.

Прибывает в Киев поезд в 13:00. Отправление из Киева – в 14:41, прибытие в Сумы – в 20:33.