28 апреля возобновится прямое железнодорожное сообщение из Сум в Киев
С 28 апреля возобновит работу железнодорожный маршрут "Киев-Сумы", поезд будет курсировать ежедневно
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.
"Возобновили железнодорожное сообщение в столицу. Без пересадок", - написал он.
По словам Живицкого, поезд №779/780 сообщением Сумы – Киев будет курсировать с 28 апреля ежедневно.
По информации главы ОВА, отправление поезда из Сум – в 07:07, из города Ворожба – в 08:22, из города Конотоп – в 09:38, из города Нежин – в 11:04.
Прибывает в Киев поезд в 13:00. Отправление из Киева – в 14:41, прибытие в Сумы – в 20:33.
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