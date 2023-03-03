Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня уже известно о 1173 погибших гражданских людях на Киевщине под оккупации российской армии. Вчера нам поступила информация о временном захоронении трех граждан в Бородянке. Об этом сообщил местный житель, который во время оккупации смог похоронить погибших и выехать на безопасную территорию Украины". В это время он находился на Западе Украины. Однако вернулся и сообщил Национальной полиции о временном захоронении", - рассказал Небитов.

Начальник Нацполиции Киевщины также сообщил, что в области остаются без вести пропавшими более 278 человек

"Хочу сообщить, что найдены 3 тела гражданских в Бородянке 2 марта, пока не идентифицированы. Это гражданские граждане мужского пола. Предварительно один из них 50-летний местный житель, которого похитили кафиры и расстреляли. Двое других мужчин, по словам свидетелей, тоже были расстреляны. Также хочу сообщить, что до сих пор на Киевщине остаются без вести пропавшими 278 гражданских граждан", - добавил он.