278 граждан на Киевщине остаются без вести пропавшими, - начальник Нацполиции области Небитов
Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что по состоянию на 3 марта 2023 года на территории Киевской области 278 гражданских граждан остаются без вести пропавшими
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сегодня уже известно о 1173 погибших гражданских людях на Киевщине под оккупации российской армии. Вчера нам поступила информация о временном захоронении трех граждан в Бородянке. Об этом сообщил местный житель, который во время оккупации смог похоронить погибших и выехать на безопасную территорию Украины". В это время он находился на Западе Украины. Однако вернулся и сообщил Национальной полиции о временном захоронении", - рассказал Небитов.
Начальник Нацполиции Киевщины также сообщил, что в области остаются без вести пропавшими более 278 человек
"Хочу сообщить, что найдены 3 тела гражданских в Бородянке 2 марта, пока не идентифицированы. Это гражданские граждане мужского пола. Предварительно один из них 50-летний местный житель, которого похитили кафиры и расстреляли. Двое других мужчин, по словам свидетелей, тоже были расстреляны. Также хочу сообщить, что до сих пор на Киевщине остаются без вести пропавшими 278 гражданских граждан", - добавил он.
- 2 марта в Бородянке было обнаружено очередное захоронение гражданских. Во время эксгумации правоохранители достали тела трех мужчин, одного кафира расстреляли в авто, лица других двух до сих пор не установлены
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