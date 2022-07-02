270 мин, ракет и снарядов в сутки: в Сумской области показали последствия обстрелов оккупантами

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Под вражеским огнем оказались: Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская общины. В Шалыгинской общине пострадала 64-летняя женщина: она как раз работала на огороде как начался обстрел. Ее ранило обломком российского снаряда", - говорится сообщении.

Также Живицкий сообщил о поврежденной инфраструктуре: домах мирных жителей, фермерских хозяйствах, электросетях и водонапорной башне. В Глуховской общине разрушены, по меньшей мере, три дома.

Кроме того, глава ОВА обнародовал видео жилого дома в Белопольском районе, который разбили враги.