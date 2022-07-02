270 мин, ракет и снарядов в сутки: в Сумской области показали последствия обстрелов оккупантами
В течение 1 июля россияне выпустили более 270 мин, ракет и снарядов разного калибра по территории Сумщины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Под вражеским огнем оказались: Белопольская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Глуховская и Краснопольская общины. В Шалыгинской общине пострадала 64-летняя женщина: она как раз работала на огороде как начался обстрел. Ее ранило обломком российского снаряда", - говорится сообщении.
Также Живицкий сообщил о поврежденной инфраструктуре: домах мирных жителей, фермерских хозяйствах, электросетях и водонапорной башне. В Глуховской общине разрушены, по меньшей мере, три дома.
Кроме того, глава ОВА обнародовал видео жилого дома в Белопольском районе, который разбили враги.
- Напомним, 29 июня рашисты в Сумской области убили двух мирных жителей.
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