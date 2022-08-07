27 полицейских присягнули врагу в оккупированном Мариуполе
В Мариуполе 27 полицейских-коллаборантов 6 августа присягнули на верность оккупационным властям
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
Как говорится в сообщении, 6 августа в Мариуполе 27 полицейских принесли псевдомэру Константину Иващенко присягу на верность российским оккупационным властям.
"Плюс 27 коллаборантов - полицейских. Вчера на сакральном месте оккупантов рядом с пластиковой стрекозой с флагом СССР по благословению церкви московского патриархата 27 жителей Мариуполя и района принесли гауляйтеру Иващенко присягу на верность оккупантов. Работаем над идентикацией сразей. расплата уже рядом" .
- Во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается небезопасным для мирных жителей.
- Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали так называемый рок-концерт на территории разбомбленного меткомбината "Азовсталь".
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