27 полицейских присягнули врагу в оккупированном Мариуполе

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.

Как говорится в сообщении, 6 августа в Мариуполе 27 полицейских принесли псевдомэру Константину Иващенко присягу на верность российским оккупационным властям.

"Плюс 27 коллаборантов - полицейских. Вчера на сакральном месте оккупантов рядом с пластиковой стрекозой с флагом СССР по благословению церкви московского патриархата 27 жителей Мариуполя и района принесли гауляйтеру Иващенко присягу на верность оккупантов. Работаем над идентикацией сразей. расплата уже рядом" .

Во временно оккупированном Мариуполе рашисты разминируют территорию только там, где находятся сами. Поэтому город остается небезопасным для мирных жителей.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики организовали так называемый рок-концерт на территории разбомбленного меткомбината "Азовсталь".

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