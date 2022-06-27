27 июня в Варшаве откроется выставка российской техники, которую уничтожили в Украине
27 июня в столице Польши – Варшаве состоится открытие выставки российской техники, уничтоженной Силами обороны
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
Это первая такая выставка за границей.
На выставке будут представлены:
- основной боевой танк российской армии – Т72Б (уничтожен 31 марта возле с. Дмитровка Бучанского района Киевской области);
- 152-мм САУ "Мста-С" (повреждена артиллерией ВСУ в Сумской области);
- образцы снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч" (разрушительное невыборочное оружие, которое используется российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, военные преступления).
Экспозиция откроется на Замковой площади.
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