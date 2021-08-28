27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины

Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении , информирует Еспресо.TV .



Вражеский огонь велся вблизи 6 населенных пунтку:



Новомихайловка - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия,



Южного - с станковых противотанковых гранатометов,



Читайте также:Виктор Ющенко: Мы в большом долгу перед украинским войском



Новолуганское, Катериновки - из ручных противотанковых гранатометов,



Новоалександровка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,



Зайцев - из ручных противотанковых гранатометов.



Читайте также: Марина Данилюк-Ярмолаева. Независимость с привкусом полыни. Почему нам нужно оружие для армии, а не амнистия для коллаборационистов?



Считанные дни остаются до "Крымской платформы". И 30-летнего юбилея восстановления независимости, когда задувая свечи на именинном торте с гербом - надо сказать прежде спасибо нашим героям с снайперскими винтовками на Востоке

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью", - отмечает пресс служба Операции Объединенных сил.

Как уверяет командование, "на обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb