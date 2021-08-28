27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины
За прошедшие сутки, 27 августа, со стороны российских оккупантов зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Об этом говорится в утреннем фронтовом возведении , информирует Еспресо.TV .
Вражеский огонь велся вблизи 6 населенных пунтку:
Новомихайловка - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия,
Южного - с станковых противотанковых гранатометов,
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Новолуганское, Катериновки - из ручных противотанковых гранатометов,
Новоалександровка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия,
Зайцев - из ручных противотанковых гранатометов.
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"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью", - отмечает пресс служба Операции Объединенных сил.
Как уверяет командование, "на обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь".
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