Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram .

"Сегодня в нашей стране почтили память детей, погибших от российской агрессии. За прошедшие сутки самая страшная цифра - количество убитых детей не изменилось - 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России, но это официальное число", - отметил президент.

Он добавил, что чем больше будем узнавать о тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем больше может стать количество имен в этом списке.

"Читать его страшно - год рождения, место жительства, обстоятельства гибели. Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не привел к этой катастрофе. Это уже не исправить. Потому что эта война уже продолжается", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны.

"Русская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира ", - подытожил он.