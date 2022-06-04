261 ребенок был бы жив, если бы Путин не привел к катастрофе и он не отдает приказ, чтобы прекратить это, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 261 украинский ребенок погиб в результате полномасштабного вторжения РФ
Об этом он сказал в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram .
"Сегодня в нашей стране почтили память детей, погибших от российской агрессии. За прошедшие сутки самая страшная цифра - количество убитых детей не изменилось - 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России, но это официальное число", - отметил президент.
Он добавил, что чем больше будем узнавать о тех, кто был похоронен на оккупированной территории, тем больше может стать количество имен в этом списке.
"Читать его страшно - год рождения, место жительства, обстоятельства гибели. Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не привел к этой катастрофе. Это уже не исправить. Потому что эта война уже продолжается", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны.
"Русская армия может перестать сжигать церкви. Российская армия может перестать разрушать города. Российская армия может перестать убивать детей. Если один человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира ", - подытожил он.
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