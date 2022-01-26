26 января в Украине ожидаются морозы и небольшой снег

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



В Украине 26 января будет облачно, в большинстве регионов выпадет небольшой снег. Также синоптики предупреждают о гололедице. Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях в северо-западный, 7-12 м/с.



На Западе Украины температура воздуха будет -4...+1°C. В Карпатах и восточной части страны она будет колебаться в пределах -3...-8°C.

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