26 января в Украине ожидаются морозы и небольшой снег
26 января в Украину придут несильный снег, гололедица и мороз
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине 26 января будет облачно, в большинстве регионов выпадет небольшой снег. Также синоптики предупреждают о гололедице. Ветер юго-западный с переходом в западных и северных областях в северо-западный, 7-12 м/с.
На Западе Украины температура воздуха будет -4...+1°C. В Карпатах и восточной части страны она будет колебаться в пределах -3...-8°C.
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