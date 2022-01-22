26 января состоится встреча советников лидеров Нормандской четверки
В среду, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров Нормандской четверки
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, встреча состоится в среду.
"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", - заявил Ермак.
Место проведения встречи не уточняется.
- Напомним, 19 января государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США будут помогать партнерам-участникам нормандского формата, однако пока не планируют присоединяться к нему .
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