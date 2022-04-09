26 украинцев возвращаются домой: Украина и РФ провели третий обмен пленными
12 украинских военных и 14 гражданских вернули из плена в результате обмена между Украиной и РФ
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в Telegram.
"Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала она.
- 1 марта в Сумской области обменяли пять человек - участников терробороны на одного российского офицера военной полиции.
- 24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными с РФ - 19 украинских гражданских моряков и 10 военных вернулись домой из плена.
- 1 апреля оккупанты в рамках обмена отдали Украине 86 военнослужащих, в том числе 15 женщин.
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