26 тыс. бронежилетов и 10 тыс. касок: в Минобороны отчитались о поставках за неделю

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На конец апреля мы имели соотношение по бронежилетам 50/50 – 50% купленных и поставленных министерством обороны, а остальные 50% – волонтеры и международная помощь. На май мы уже имеем другое соотношение – 65% составляют поставки по линии Министерства обороны", – отметила Маляр.

Также она отчиталась о денежном довольствии военнослужащих.

"В целом за 5 месяцев (январь-май) на денежное довольствие военнослужащим перечислено почти 232 млрд грн – в 3,8 раза больше, чем за весь прошлый год.

Расходы на высокоточное оружие, бронетехнику, артиллерийскую технику БПЛА составили в 5,6 раза больше, чем предназначалось на вооружение в бюджете на 2022 год. Отдельно на восстановление техники направлено 15,8 млрд. гривен", – сообщила заместитель министра.

Напомним, Минобороны сообщило, что в приложение еВраг поступило уже более 700 сообщений о коллаборантах.

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